Galatasaray'da Marcao'nun Giresunspor maçında kafa atarak başlayıp yumruklarla saldırdığı Kerem Aktürkoğlu moral bulmaya çalışıyor.Randers'e attığı golün ardından bile yüzü fazla gülmeyen 22 yaşındaki oyuncuya taraftarlar da sahip çıktı.Süper Lig'de Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada tribünler ilk olarak Kerem Aktürkoğlu'nu çağıracak. Ona destek veren tezahüratlar yapılacak.Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Giresunspor mücadelesinde yaşanan bu olay sonrasında Marcao 8 maçla cezalandırılmıştı.