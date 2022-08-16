Kerem Aktürkoğlu'na moral zammı

Galatasaray, Yunus Akgün'ün ardından Kerem Aktürkoğlu'nun da ücretinde iyileştirme yapma kararı aldı.Geçen sezon gösterdiği performansla sarı kırmızılı takıma en çok katkı yapan hücum oyuncusu olan Kerem'in sezonluk ücretine tıpkı Yunus'ta olduğu gibi ciddi miktarda zam yapılacak.Bu sezon 8 milyon TL garanti para alan Kerem Aktürkoğlu'nun ücretine yüzde 57 zam yapılarak 14 milyon TL'ye çıkarılacak. Sarı kırmızılı kulübe 2020 Eylül'ünde bedelsiz olarak gelen 24 yaşındaki futbolcu, 2021 Aralık'ında toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.İlk 11'in değişmez ismi olan ve Avrupa kulüplerinin takibi altında bulunan Kerem Aktürkoğlu ile bu ay içinde masaya oturularak yeni mukavele yapılması planlanıyor. Yönetim bu sayede genç futbolcunun moral ve motivasyonunu daha da yükseltmeyi hedefliyor.