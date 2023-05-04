Kerem Aktürkoğlu'na İtalya'dan reddedemeyeceği teklif!

Bu sezon birçok futbolcusunun yıldızını parlatan Galatasaray'a Avrupa devinden reddedemeyeceği bir teklif geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'na İtalya'dan reddedemeyeceği teklif!
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04 Mayıs 2023 10:21
Son güncelleme 04 Mayıs 2023 10:22
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda Avrupa yolu gözüktü.

Bu sezon oynadığı Futbol ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu için İtalyan futbolunun önemli ismi devreye girdi.

Fatih Terim döneminde takıma katılan yetenekli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk döneminde de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Oynadığı futbol ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu için İtalyan devi sezon sonunda sarı-kırmızlı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yaz Transfer döneminde Galatasaray ile görüşmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızlı ekibin ise başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için en 15 milyon euro teklif beklentisi bulunuyor.

Galatasaray ile Milan rakamda anlaşmaları durumunda ise 2023-2024 sezonu öncesi sarı-kırmızlı ekipte ilk ayrılık gerçekleşmiş olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray forması ile bu sezon çıktığı 33 remi maçta 10 gol, 8 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Transferin gerçekleşmesi durumunda milli yıldız 15 milyon Euro bonservis bedeliyle beraber en pahalı Türk oyuncu satışı olarak tarihe geçecek.

Sarı-kırmızılı ekibin tarihindeki en pahalı satış ise 16 milyon Euro ile Badou Ndiaye'ye ait. 

 
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