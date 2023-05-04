Kerem Aktürkoğlu'na İtalya'dan reddedemeyeceği teklif!

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda Avrupa yolu gözüktü.Bu sezon oynadığı Futbol ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu için İtalyan futbolunun önemli ismi devreye girdi.Fatih Terim döneminde takıma katılan yetenekli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk döneminde de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.Oynadığı futbol ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu için İtalyan devi sezon sonunda sarı-kırmızlı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yaz Transfer döneminde Galatasaray ile görüşmeye hazırlanıyor.Sarı-kırmızlı ekibin ise başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için en 15 milyon euro teklif beklentisi bulunuyor.Galatasaray ile Milan rakamda anlaşmaları durumunda ise 2023-2024 sezonu öncesi sarı-kırmızlı ekipte ilk ayrılık gerçekleşmiş olacak.Başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray forması ile bu sezon çıktığı 33 remi maçta 10 gol, 8 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.Transferin gerçekleşmesi durumunda milli yıldız 15 milyon Euro bonservis bedeliyle beraber en pahalı Türk oyuncu satışı olarak tarihe geçecek.Sarı-kırmızılı ekibin tarihindeki en pahalı satış ise 16 milyon Euro ile Badou Ndiaye'ye ait.