Kerem Aktürkoğlu'na Ada'dan flaş teklif

Son şampiyon Galatasaray'ın yıldızlarına ilgi giderek büyüyor. Çok sayıda futbolcusu için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Sarı-Kırmızılılar'da flaş bir gelişme daha yaşandı.
Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçti.
KEREM GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR AMA...
İngiliz ekibinin yaklaşık 6 aydır milli futbolcuyu takip ettiği ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a bonuslarla beraber 11 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Ancak; Sarı-Kırmızılı yönetimin bu rakamı çok az bulduğu ve Nottingham'a "hayır" yanıtının verildiği belirlendi. Kerem'in transferi konusunda ısrarcı olan İngilizler'in önümüzdeki günlerde revize edilmiş bir teklifle yeniden Galatasaray'ın kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kariyer planlamasını en geç 2 yıl içinde Avrupa'ya gitmek üzerine yapan Kerem Aktürkoğlu'nun Premier Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı ancak yönetimin alacağı karara da saygı duyduğu ifade edildi.
OKAN BURUK BU AYRILIĞA SOĞUK
Teknik direktör Okan Buruk hem takımın hücum gücü hem de 3 yerli kuralında sağladığı büyük kolaylık nedeniyle yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasını kesinlikle istemiyor. Geçen sezon 38 resmi maça çıkan Kerem 10 gol atmış ve 14 asist yapmıştı.
LYON DA YAKIN TAKİPTE
Avrupa'da çok sayıda kulübün yakından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu için Fransa'dan da kısa süre içinde teklif gelmesi bekleniyor. Milli futbolcuyla geçtiğimiz sezondan bu yana ilgilenen Lyon'un önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fransızlar'ın Sarı-Kırmızılılar'ı ikna edecek bir rakamı masaya koyup koymayacağı merakla bekleniyor.
Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçti.
KEREM GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR AMA...
İngiliz ekibinin yaklaşık 6 aydır milli futbolcuyu takip ettiği ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a bonuslarla beraber 11 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Ancak; Sarı-Kırmızılı yönetimin bu rakamı çok az bulduğu ve Nottingham'a "hayır" yanıtının verildiği belirlendi. Kerem'in transferi konusunda ısrarcı olan İngilizler'in önümüzdeki günlerde revize edilmiş bir teklifle yeniden Galatasaray'ın kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kariyer planlamasını en geç 2 yıl içinde Avrupa'ya gitmek üzerine yapan Kerem Aktürkoğlu'nun Premier Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı ancak yönetimin alacağı karara da saygı duyduğu ifade edildi.
OKAN BURUK BU AYRILIĞA SOĞUK
Teknik direktör Okan Buruk hem takımın hücum gücü hem de 3 yerli kuralında sağladığı büyük kolaylık nedeniyle yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasını kesinlikle istemiyor. Geçen sezon 38 resmi maça çıkan Kerem 10 gol atmış ve 14 asist yapmıştı.
LYON DA YAKIN TAKİPTE
Avrupa'da çok sayıda kulübün yakından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu için Fransa'dan da kısa süre içinde teklif gelmesi bekleniyor. Milli futbolcuyla geçtiğimiz sezondan bu yana ilgilenen Lyon'un önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fransızlar'ın Sarı-Kırmızılılar'ı ikna edecek bir rakamı masaya koyup koymayacağı merakla bekleniyor.