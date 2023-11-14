Kerem Aktürkoğlu ligde zirveye çıktı!

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, 3.1 ortalama ile ligde maç başına verilen kilit pasta zirvede yer aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu ligde zirveye çıktı!
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14 Kasım 2023 10:38
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, tüm eleştirilere rağmen birçok istatistikte zirveyi ele geçirmiş durumda.

Süper Lig'de ilk 12 hafta itibarıyla maç başına verilen kilit paslarda 25 yaşındaki oyuncu ilk sırada.

3.1 ortalama ile oynayan Kerem'i; 2.8 ile Dusan Tadic, 2.5 ile Guilherme ve Alexandru Maxim, 2.4 ile Haris Hajradinovic takip ediyor.

Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıkan milli futbolcu, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.  

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