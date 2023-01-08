Kerem Aktürkoğlu: 'Kuş terbiyecisi'

Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandıkları derbide Galatasaray adına ikinci golü atan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Osman Hamdi Bey'in meşhur Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun üzerine yapılan uyarlamada Kerem Aktürkoğlu, tablonun merkezine oturtulurken kaplumbağalar yerine ise Fenerbahçe'yi ithafen kanarya, Beşiktaş'ı ithafen kartal, Başakşehir'e ithafen ise baykuş konuldu.



Tablonun üst kısmına ise, "Kuş terbiyecisi Kerem Aktürkoğlu." yazıldı.





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