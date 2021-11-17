Kerem Aktürkoğlu: "Kötü günleri geride bıraktık"

A Milli Takımımızın hücum oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Karadağ maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Kötü günleri geride bıraktık'
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17 Kasım 2021 00:56
A Milli Takımımızın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 1 gol attığı ve 2-1 kazandığımız Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na gideceğimizi söyleyen genç futbolcu, "Golü yedik ilk dakikalarda. İstediğimiz, beklediğimiz gibi değildi o. Çabuk reaksiyon verdik. İkide iki yapmak istiyorduk, yaptık. Dünya Kupası'na playofflardan gideceğiz. Seri başı değiliz, güçlü rakipler var ama Dünya Kupası'na gitmek istiyorsak onlardan birini elememiz gerekiyor. Kötü günleri bıraktık. İnşallah ilerleyen günlerde playofflardan Dünya Kupası'na gideceğiz." dedi.

Gol pozisyonunu anlatan Aktürkoğlu, "Gol pozisyonunda arkadan gelen kalçama vurdu, 5-10 dakika ağrıdı ama geçti. Gayet güzeldi bugün her şey." ifadelerini kullandı.


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