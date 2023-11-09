Kerem Aktürkoğlu: "Kırmızı verilse maç bitecekti"

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Kırmızı verilse maç bitecekti'
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09 Kasım 2023 02:36
Galatasaray futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre'nin maçın sonucuna etki ettiğini söyledi.

"MAÇ BİTECEKTİ"

Münih'teki maçın ardından TRT Spor'a konuşan Kerem Aktürkoğlu "Alphonso Davies'e ikinci sarı kart verilmeliydi. Eğer verilseydi maç bitecekti. Ona itiraz ettik." ifadelerini kullandı.

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