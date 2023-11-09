Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Kerem Aktürkoğlu, maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre'nin maçın sonucuna etki ettiğini söyledi.
"MAÇ BİTECEKTİ"
Münih'teki maçın ardından TRT Spor'a konuşan Kerem Aktürkoğlu "Alphonso Davies'e ikinci sarı kart verilmeliydi. Eğer verilseydi maç bitecekti. Ona itiraz ettik." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu, maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre'nin maçın sonucuna etki ettiğini söyledi.
"MAÇ BİTECEKTİ"
Münih'teki maçın ardından TRT Spor'a konuşan Kerem Aktürkoğlu "Alphonso Davies'e ikinci sarı kart verilmeliydi. Eğer verilseydi maç bitecekti. Ona itiraz ettik." ifadelerini kullandı.
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