Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Barcelona eşleşmesi ve maçla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Kuralar çekildiğinden beri çok iyi hazırlandık. Mental ve taktik olarak. Nasıl oynamamız gerektiğini konuşmuştuk. İstediğimiz sonucu aldık, her şey bitmedi. Taraftarımız önünde çok güzel bir maç olacak." dedi.



Avrupa'da iyi oynamalarıyla ilgili açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu "Gerçekten Avrupa'da çok farklı oynuyoruz. Bulunduğumuz yeri düşünmüyoruz ligdeki, daha farklı yerlerde olabilirdik. Nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl mücadele edebileceğimizi biliyoruz Avrupa'da. Namağlup devam ediyoruz Avrupa'da. Avrupa'da başarılarımız var, Galatasaray'a layık oynuyoruz. Muhteşem taraftarımızla ikinci maçta turu geçmek istiyoruz. Taraftar olmazsa olmaz. Onlar bizi desteklediği sürece turu geçen taraf biz olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.



Kerem Aktürkoğlu "İki takım da gerçekten Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdi. Camp Nou'da oynamak hayalimdi. O gali atabilsem çok daha farklı olabilirdi. Rövanşta 55 bin kişi önünde turu geçebiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO