Kerem Aktürkoğlu için sıra geldi Fenerbahçe'ye!

3. Lig takımı Erzincan'dan geçen sezon başında Galatasaray 'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sadece 1 yıl içerisinde bambaşka bir seviyeye ulaştı.



Özellikle bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan genç yetenek, Sarı-Kırmızılı formayla ilk Avrupa kupası golünü atmayı başardı. Yetmedi, Türk Milli Takımı formasıyla da ilk golünü atan Kerem, adını Avrupa devlerinin transfer listelerine yazdırdı. Bu yolda kendisine güvenenleri bir kez daha haklı çıkarmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, bu kez de Fenerbahçe 'yi gözüne kestirdi. Milli yıldız, derbide golünü atarak, "Gerçek Galatasaraylı" olmanın hayallerini kuruyor.



Yakın takip sürüyor



Bir süredir menajeriyle birlikte masada olan ve Sarı-Kırmızılı kulüple yeni kontrat imzalamaya hazırlanan 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması giymekten dolayı yaşadığı mutluluğu anlatırken, "Bu kulüp, bu arma, bana her yeni gün bambaşka hayaller yaşama fırsatı sunuyor. Hayallerimizi gerçekleştirmeye devam" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Fransız kulüpleri, Nantes, Lyon, Bordeaux ve Marsilya temsilcileri, Fenerbahçe maçında Kerem'i canlı olarak takip edecek. Alman scoutların da bu maçta yine yakın takipte olacakları öğrenildi.





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