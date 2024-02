Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: 'Bu yolun sonu ayrılık'

Yazar Uğur Meleke ve Galatasaray 'ın eski oyuncuları Hasan Kabze ile Olcan Adın, sarı kırmızılı kulübün milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun tribünler tarafından protesto edilmesini değerlendirdi.Ben genel olarak tribünlerin sporcu protestosunun çok ölümcül bir hata olduğunu düşünmüyorum. Kamuoyunda genel olarak böyle bir algı var. 'Futbolcuları maç sırasında protesto etmeyin, futbolcular olumsuz etkileniyor.' diye bir algı var. Ben bu kanaatte değilim. Futbolcu maç sırasında protesto edilebilir. Küfür yoksa, hakaret yoksa, performansı iyi değilse ve tribünler performansıyla ilgili ıslıklı protesto yapıyorsa, beyaz mendil sallıyorsa bu tarz hakaret içermeyen protestoların doğal olduğunu, tribünlerin bu tarz protestolarda bulunabileceğini düşünüyorum. Nasıl ki iyi performansı desteklemek normalse kötü performansı ıslıklamakta da bir anomali görmüyorum.Kerem Aktürkoğlu özelinde sorarsanız Kerem'in protesto edilecek bir performansı yok ortada. Gayet iyi oynuyor, %100'ünü veriyor. Son dönemde Kerem ile ilgili yapılabilecek tek eleştiri gol kaçırması, pozisyonlarda yüzdesinin düşük olması olabilir. Bu da futbolcunun başına gelebilecek bir durum. Çalışmamayla, disiplinsizlikle veya eksik hazırlanmayla ilgili değil. Genel olarak tribünlerin futbolcuları protesto edebileceğini düşünsem de Kerem Aktürkoğlu'na yapılan protesto haksız.Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Kabze, konuyla ilgili şunları söyledi:Maçta Galatasaray taraftarının hepsi Kerem'i ıslıklamadı. Gaziantep maçında oyun 1-1 olduğunda yaşanan stresten dolayı belli bir taraftar grubu Kerem'i ıslıkladı. Kerem, Galatasaray'ın en önemli oyuncularından birisi. Zaman zaman pozisyon kaçırsa da Galatasaray için orada bulunması bile çok önemli. Dolayısıyla bazen böyle protestolar olabilir ama bence haksız bir tepki. Kerem, son vuruşlar için çok çalıştığını ve kendini geliştirdiğini söyledi. Bence kendini geliştirdi, daha da iyi olabilir. Kerem'e bence şu an olumsuz olarak yapılan her şey bence haksızdır. Takım için mücadele etmeyen ve gerçekten elinden geleni yapmayan bir futbolcu ıslıklanabilir, bunda bir problem yoktur. Oyuncunun yaptığı ihanet olduğu için bu yüzden bir sıkıntı yoktur. Ama bazı futbolcular vardır ki her ne kadar yetenekli olursa olsun taraftarla bir şekilde yıldızı barışmaz. Dolayısıyla bunu düzeltebilmesi için de çok çalışıp, çok faydalı olması gerekiyor. Bizim zamanımızda da böyle şeyler vardı ama bu futbolun doğasında olan bir şeydir. Taraftar memnun değilse tabii ki ıslıklar, tepki verir. Bizim zamanımızda da yaşandı bu durumlar ama sonuçta profesyonel oyuncularsınız. Psikolojik olarak etkileniyorsunuz ama bu hiçbir zaman için antrenmanlarda çalışmamayı veya saha içinde yüzde yüzünüzü vermemeye engel olacak bir durum değil. Psikolojik olarak etkileniyoruz ama bunu tersine çevirecek olan yine bizleriz. Dolayısıyla iyi bir performanstan sonra tekrar iyi şeyler duyduğumuzda performansımız yeniden artıyor. Zaman zaman bu ıslıklanma olayı herkese oluyordu. Trabzonspor'daki döneminde Volkan Şen de yaşamıştı bunu. Galatasaray dönemimde vardı bu olaylar, açıkçası sevilmeyen oyuncu ıslıklanıyordu. Hatta sevilen oyuncu bile zaman zaman ıslıklanıyordu. Önemli olan bu tepkilerin o anlık olması ve uzun sürmemesi. Çok uzun sürerse zaten takımdan ayrılıyorsun veya performansını sergileyemiyorsun.Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu Olcan Adın da konuyla ilgili şöyle konuştu:Gaziantep FK maçını izledim. Kerem Aktürkoğlu, bence kötü bir performans göstermedi. Maçın içinde göstermiş olduğu performansa dayalı olarak o maçta ıslıklanmayı hiçbir zaman hak etmedi. Hiçbir futbolcu ıslıklanmamalı, futbolcularda tabii ki de inişler ve çıkışlar olacaktır. Oyuncunun zorlanacağı zamanlar da olacak ama ıslıklanmayı hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Süper Lig'in ikinci yarısı başladı ve her futbolcunun performansı takımı için önemli. Sosyal medyada yazılanlar ister istemez bütün insanları etkiliyor. Futbol dahil çoğu sektör sosyal medyadan yönetiliyor sanki. Kendi dönemimizde de ıslıklanma vakaları çok yaşadık. Trabzonspor'da oynarken Volkan Şen, bu ıslıklamalar ve kendi taraftarının protestoları yüzünden oyundan çıkmak istemişti. Ben de çok ıslıklandım, insan ister istemez üzülüyor. Çünkü rakip taraftar değil de kendi taraftarınız sizi ıslıklıyor ve bu moral bozucu olabiliyor. Kerem, Galatasaray'a çok başarılar kazandırmış ve Türk futbolu için çok önemli olan bir oyuncu. Ben Kerem'in futbolculuğunu ve performansını inanılmaz bir şekilde beğeniyorum. Ayrıca Kerem, Galatasaray'ın takım kaptanı. Hiçbir futbolcu, özellikle de kaptanlar ıslıklanmamalı. Böyle futbolcular ıslıklanmak yerine baş üstünde tutulmalı. Galatasaray'ın ve Kerem'in birbirlerine çok ihtiyacı var. Bizlerin de Türk futbolu olarak Kerem'e çok ihtiyacımız var. Kerem'in tabii ki de performans düşüklüğü olabilir. Bu Kerem'in ıslıklanarak performansının yukarılara çıkacağı anlamına gelmez. Takım ve taraftar olarak futbolcularına daha çok sahip çıkmaları gerekiyor, özellikle de Türk futbolculara. Bizler Türk futbolcular olarak ülkemizde yaşıyoruz ve bu ıslıklanmalar bizi gerçekten de çok olumsuz etkiliyor. Kerem'i de bu durum olumsuz etkilemiştir ama Okan Hoca onunla konuşarak bir şekilde orta yolu bulmuşlardır diye düşünüyorum.