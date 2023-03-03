Kerem Aktürkoğlu için Milan iddiası!

Galatasaray'da bu sezon performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giren Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.



24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Milan'ın istediği iddia edildi. Milliyet Gazetesi'nden Osman Şenher, köşe yazısında bu gelişmeyi duyurdu.



Kerem Aktürkoğlu için Milan'ın devreye girdiğini belirten Osman Şeher "Kerem sadece sol çizgiden içe doğru girip, topa iyi vurarak gol atıyordu. Şimdi ise Icardi gibi rakip ceza alanı içinde geziyor. Şut çekmek kadar, arkadaşlarına pas verip gol attırıyor. Alanyaspor maçında iki asist yaptı. Şimdi de her tarafta duyuyoruz; Milan, Kerem için 8 milyon euro veriyormuş diye. Biraz mantıklı olmak lazım, Galatasaray böyle parlattığı, çok büyük meziyetleri olan bir futbolcuyu bu paraya verir mi? Hadi 18 milyon falan deseler belki derim. Ama 8 milyon çok komik" ifadelerini kullandı.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 lig maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında ise 1 atıp, 2 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ