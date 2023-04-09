Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a özel istek!

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, gündeme dair açıklamalar yaptı. Sögüt, yıldız oyuncunun sözleşmesi için kulüpten yeni öneri geldiğini açıkladı. Detaylar...



Galatasaray yönetimi maaş düzenlemesi yapmak istiyor



Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Söğüt, ''Her iki tarafın da böyle bir isteği var. Bunu görüşmüştük; ama maalesef araya deprem girdi. İnsanlar futboldan mecburen bir süre uzaklaşmak zorunda kaldı. Şimdi tekrar konuşmaya başladık. Önümüzdeki haftalarda bunu netleştireceğiz. Bizim için en önemli şey Kerem'in maaşının düzeltilmesi, sözleşme süresinden çok, maaşının iyileştirilmesi konusu önceliğimiz. Bunu Galatasaray da istiyor biz de istiyoruz. Galatasaray da böyle düşünüyor. Kerem'in daha bunu hak ettiğini yönetim de düşünüyor ve bunu biran önce yerine getirmek istiyor. İki taraf da konuya pozitif bakıyor. Sözleşme süresi uzar mı, onu zaman gösterecek'' dedi.



Transfer teklifi var mı?



Kerem'in kendisini çok geliştirdiğini düşündüğünü dile getiren Erkut Söğüt, 'Son 6 aydan bu yana baktığınızda inanılmaz bir farklılık var Kerem'de. Kendini çok geliştirdi. Her zaman kendini geliştiren bir futbolcu olduğu için şimdikinden çok daha iyi bir futbolcu olacaktır. Çok çalışkan birisi, kendini geliştirmeyi çok istiyor. Dışarıya bakmaz, sadece futbola odaklanmış birisi. Kerem şu anda Galatasaray'ın futbolcusu, en önemli hedefi Galatasaray'la şampiyon olmak. Transfer söz konusu olursa bunu zaten herkes öğrenir. Futbolda yarın ne olacağını bilemezsiniz. Kerem için en önemli nokta sürekli gelişim gösteriyor olması'' şeklinde konuştu.









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