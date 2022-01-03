Galatasaray forması altında harika bir ilk yarıyı geride bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen artıyor. Galatasaray'a genç oyuncu için ilk resmi teklif de geldi.



Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalan ilk kulüp oldu. Stuttgart ve Hoffenheim de Kerem ile yakından ilgilenen diğer Bundesliga ekipleri...



HEDEF EN AZ 15 MİLYON EURO



Sarı-Kırmızılı Yönetim, genç oyuncu için 15 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.



32 MAÇTA 13 GOLE ETKİ



Transfermarkt verilerine göre, Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 32 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



