Kerem Aktürkoğlu için Almanya'dan geliyorlar!

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir ilgilenen Avrupa kulüpleri harekete geçiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu için Almanya'dan geliyorlar!
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25 Eylül 2021 11:40
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında 24Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri çıkmaya başladı.

Kerem Aktürkoğlu için Wolfsburg, Stuttgart ve Hoffenheim'ın Türkiye'ye temsilci göndereceği ve 22 yaşındaki kanat oyuncusunu izleteceği ortaya çıktı.

GÖZTEPE VE MARSİLYA MAÇLARI KRİTİK

Plana göre hem Göztepe hem de Fransa'daki Marsilya maçlarında Kerem takip edilecek ve hazırlanacak rapor doğrultusunda, yeni bir izlenme takvimi daha oluşturulacak.

Avrupa'daki transfer piyasasının nabzını tutan otoriteler, Kerem için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısının ciddi şekilde çalınabileceğini ifade ediyor.

"ASTRONOMİK BİR TEKLİF"

3 Alman ekibinin de -temsilcilerden olumlu geri dönüş alması halinde- ocak ayında Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Galatasaray astronomik bir teklif almaması halinde Kerem Aktürkoğlu'nu satmayı düşünmüyor. 


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