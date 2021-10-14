Kerem Aktürkoğlu için 6 milyon euroluk teklif

Türk Milli Takımı formasıyla ilk golünü Norveç'e atan, Letonya deplasmanında ikinci yarıda kenara alınmasına rağmen iyi bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu'nun performansı, Fransa'da yakından takip edildi.



Nantes'in teknik direktörü Yves Bertucci, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun Milli takımdaki görüntüsünü çok beğendi.



6 MİLYON EUROLUK TEKLİF



Genç yeteneğin gelişime açık bir oyuncu olduğunu belirten Bertucci, transferin gerçekleşmesi halinde kulübün önemli bir hamle yapmış olacağını ifade ediyor.



Nantes, Ocak ayında Kerem'in bonservisi için Galatasaray 'a 6 milyon Euro'luk teklifte bulunacak. Sarı-Kırmızılılar'ın ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.





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