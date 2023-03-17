Kerem Aktürkoğlu: 'Her şey bizim elimizde'

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 2-1 kaybedilen Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.



Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kerem, şu sözleri kullandı;



"Maçtan önce bir şey söylemek istiyorum. Gelmişken Ahmet Ağabeyi anmak istiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Maça gelecek olursak, istediğimiz gibi başladık. Golü de bulduk. İkinci yarı daha baskılı oynayacaklarını biliyorduk. 14 maçlık seri vardı. Rakiplerimiz bunu bildiği için daha iştahlı oynuyor. Bugün de bizim istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ama her şey yine bizim elimizde. Lider olan biziz. Umarım bundan sonra bu hatalarımızdan ders çıkaracağız"





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