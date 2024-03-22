Kerem Aktürkoğlu: "Hayallerim büyük: Avrupa'ya gitmeliyim"

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Hayallerim büyük: Avrupa'ya gitmeliyim'
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22 Mart 2024 11:45
Son güncelleme 22 Mart 2024 11:51
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

Cimbom'un başarısındaki önemli payın takımdaki arkadaşlık olduğunun altını çizen başarılı oyuncu "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede" dedi.

Milli oyuncu, "Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.

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