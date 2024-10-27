Kerem Aktürkoğlu: "Gurur duyuyorum"

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yaptığı Rio Ave maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem Aktürkoğlu: 'Gurur duyuyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2024 23:39
Son güncelleme 27 Ekim 2024 23:42
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Rio Ave karşısında alınan 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Mücadelede hat-trick yapan milli futbolcu, maçın ardından, "Bu benim kariyerimin en iyi başlangıcı. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum. Adım adım ilerliyorum, yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bugün bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiden sonra bu maçta çok iyiydik." dedi.

Kerem Aktürkoğlu, ayrıca, "Taraftarlarımız adına mutluyum. Bu stadyumu çok seviyorum, Estadio da Luz'daki her maçta gol attım. Bunun için mutluyum, umarım böyle devam eder." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery