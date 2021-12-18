Kerem Aktürkoğlu: 'Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok'

Spor Toto Süper Lig'de kritik maçta Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi.



Genç futbolcu, "Kötü bir süreçten geçiyoruz ancak bunun altından kalkacak güçteyiz. Başakşehir maçına iyi hazırlandık ve galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



11 GOLE KATKI VERDİ



Başakşehir mücadelesinde takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak Kerem, bu sezon 28 karşılaşmada forma giyerken, 6 gol-5 asist ile toplam 11 gole katkı verdi.





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