Kerem Aktürkoğlu: "Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok"

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir mücadelesinin çıkışa geçecekleri maç olduğunu ve galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok'
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18 Aralık 2021 11:41
Spor Toto Süper Lig'de kritik maçta Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi.

Genç futbolcu, "Kötü bir süreçten geçiyoruz ancak bunun altından kalkacak güçteyiz. Başakşehir maçına iyi hazırlandık ve galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

11 GOLE KATKI VERDİ

Başakşehir mücadelesinde takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak Kerem, bu sezon 28 karşılaşmada forma giyerken, 6 gol-5 asist ile toplam 11 gole katkı verdi.


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