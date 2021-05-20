'Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan memnun'

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir mahallede top oynayarak futbol hayatına başlayan Kerem Aktürkoğlu, alt liglerden başlayarak kariyer basamaklarını çıkıp Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'na kadar yükseldi.Gölcükspor altyapısından 2013 yılında Hisareynspor'a geçen Kerem Aktürkoğlu, burada çeşitli yaş gruplarında yeteneklerini sergileyerek Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.Buradan da Medipol Başakşehir'e transfer olan Kerem, daha sonra Bodrumspor, Karacabey Belediyespor ve Anagold 24 Erzincanspor'da forma giydi.Geçen sene eylül ayında Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayan genç yıldız, son dönemde gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkati çekiyor.Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi ilk etap kamp kadrosuna da dahil edildi.Baba Ömer Faruk Aktürkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun ilk olarak Gölcükspor altyapısında futbola başladığını belirterek, burada yaklaşık 3 yıl futbol oynadığını daha sonra oğlunu Gölcükspor'dan alarak Hisareynspor'a getirdiğini söyledi.Kerem'in o yıl Hisareynspor'da 82 maçta oynadığını ifade eden Aktürkoğlu, o süreçte oğlunun neredeyse tüm yaş kategorilerinde forma giydiğini kaydetti.Aktürkoğlu, o senenin Kerem için verimli geçtiğini dile getirerek, "." şeklinde konuştu.Kerem'in 3. senesinde Bodrumspor'dan Medipol Başakşehir'e döndüğünü aktaran Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir'de oğlunun sezon antrenmanı ve A takıma alınmadığını bildirdi.Aktürkoğlu, transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala Kerem'in pilot takıma gönderilip 5 yıllık sözleşme uzatılmasının teklif edildiğini belirterek, şöyle konuştu:Oğlunun Karacabey Belediyespor'da iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden Aktürkoğlu, Kerem'in 2. sene ise Anagold 24 Erzincanspor'da forma giydiğini söyledi.Aktürkoğlu, Kerem'in Anagold 24 Erzincanspor'da gösterdiği performansla önünün açıldığını dile getirerek, şunları kaydetti: