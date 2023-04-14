Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe, bizden çekiniyor!'

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu.



Kerem Aktürkoğlu, "İstediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı ve taraftarı kutluyorum. Galibiyeti onlara armağan ediyorum." dedi.



Milli futbolcu, sözlerini, "Biz kazandıkça, rakibimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kazandıkça, onlar çekiniyor. Onlar puan kaybedecektir. Onlara göre farklı konumdayız. Maç fazlasıyla 9 puan. Her maça tek tek bakıyoruz. İnşallah sonunda şampiyon oluruz" diye tamamladı.





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