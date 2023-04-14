Kerem Aktürkoğlu: "Fenerbahçe, bizden çekiniyor!"

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, 6-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe, bizden çekiniyor!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Nisan 2023 23:12
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu.

Kerem Aktürkoğlu, "İstediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı ve taraftarı kutluyorum. Galibiyeti onlara armağan ediyorum." dedi.

Milli futbolcu, sözlerini, "Biz kazandıkça, rakibimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kazandıkça, onlar çekiniyor. Onlar puan kaybedecektir. Onlara göre farklı konumdayız. Maç fazlasıyla 9 puan. Her maça tek tek bakıyoruz. İnşallah sonunda şampiyon oluruz" diye tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery