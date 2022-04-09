Kerem Aktürkoğlu: 'Derbiye hazırım hocam!'

"FEDAKARLIĞA HAZIRIM HOCAM"

Karagümrük maçında sakatlanıp kenara alınan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilmişti.Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan bu gelişme Sarı - Kırmızılılar'da şok etkisi yaratmıştı. Takımın en önemli kozu konumundaki 23 yaşındaki futbolcuya kulüp doktorları yoğun bir tedavi programı uyguladı. Ağrılarının azaldığını söyleyen Kerem, teknik direktör Torrent'ten görev bekliyor.Cimbom'un yıldızı Torrent ile yaptığı görüşmede "" ifadesini kullandı. Dün fizyoterapistler eşliğinde çalışan Kerem Aktürkoğlu bugünkü son taktik antrenmanında takıma katılması halinde derbide ilk 11'de oynayacak.