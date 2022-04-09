Kerem Aktürkoğlu: "Derbiye hazırım hocam!"

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi için teknik direktör Domenec Torrent'ten görev istedi. Genç futbolcu, "Ağrılarım geçti, sahada olmak için her türlü fedakarlığa hazırım" dedi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Derbiye hazırım hocam!'
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09 Nisan 2022 11:33
Karagümrük maçında sakatlanıp kenara alınan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan bu gelişme Sarı - Kırmızılılar'da şok etkisi yaratmıştı. Takımın en önemli kozu konumundaki 23 yaşındaki futbolcuya kulüp doktorları yoğun bir tedavi programı uyguladı. Ağrılarının azaldığını söyleyen Kerem, teknik direktör Torrent'ten görev bekliyor.

"FEDAKARLIĞA HAZIRIM HOCAM"

Cimbom'un yıldızı Torrent ile yaptığı görüşmede "Ağrılarım çok azaldı, Kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe maçında arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum. Bu maçın camiamız için önemini biliyorum. Bu nedenle sahada olmalıyım. Her türlü fedakarlığa hazırım" ifadesini kullandı. Dün fizyoterapistler eşliğinde çalışan Kerem Aktürkoğlu bugünkü son taktik antrenmanında takıma katılması  halinde derbide ilk 11'de oynayacak. 
 
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