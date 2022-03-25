Kerem Aktürkoğlu: "Burak ağabeyin canı sağ olsun"

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Burak ağabeyin canı sağ olsun'
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25 Mart 2022 01:34
Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takımımız'ın Portekiz'e 3-1 yenilerek 2022 Dünya Kupası'na gitme şansını kaybetmesinin ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. İlk yarıda da, ikinci yarıdaki gibi baskıyla başlayacaktık. İstediğimiz gibi baskı yapamadık ve rakip baskılardan çıkarak pozisyonlar buldular. İkinci yarıya içeride konuşarak çıktık. 2-0'dı. Daha özgüvenli oynayıp bu maçı çevireceğimizi düşünüyorduk. Konsantreydik. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Baskılı başladık. 2-1 oldu. 2-2 olabilirdi, hatta 3-2 bile olabilirdi. Olmadı. Üzgünüz. Belki kazansaydık, Makedonya ile evimizde oynayacaktık. Daha fazla şansımız olacaktı." dedi.

"Öncelikle Burak Ağabey olmak üzere takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık." diyen Kerem Aktürkoğlu, "O bizim takımımız için her şeyi yaptı. Belki 100'lerce penaltı golü attı ama 1 tanesini kaçırdı. Onun canı sağolsun. İçeride de söyledik ona. O kaçırmasa biz kaçıracaktık. Herhangi biri kaçırabilirdi. Burak Ağabey'in canı sağolsun. Türk milletinden özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, "İstediğimiz gibi oyuna başlamış olsaydık oyunun kontrolü bizde olacaktı. Daha az koşacaktık. Oyunun kontrolünü kaybedince ilk yarıda, daha çok koştuk. Düzenle alakalı değildi. Biz daha iyi oynayabilirdik. İlk yarı güzel performans veremedik. Farkındaydık bunun. İlk yarıda da, ikinci yarıdaki gibi oynasaydık her şey daha farklı olacaktı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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