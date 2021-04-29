Kerem Aktürkoğlu, bu kez etkisiz kaldı

Göztepe karşısında hat-trick yaparak yıldızlaşan, Antalyaspor karşısında da etkili oynayan Galatasaray'ın genç hücumcusu Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçında vasatı aşamadı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem Aktürkoğlu, bu kez etkisiz kaldı
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29 Nisan 2021 12:50
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, ligde son 2 maçta olduğu gibi Konyaspor maçında da ilk 11'de başladı.

22 yaşındaki futbolcu, Göztepe karşısında hat-trick yaparak yıldızlaşmış, Antalyaspor karşısında da etkili oynamıştı. Ancak Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçında vasatı aşamadı.

Genç oyuncu maça sol kanatta başladı, ikinci yarıda ise sağa geçti.

Başarılı oyuncu, hücumda varlık gösteremezken girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü, 3 hava topu mücadelesinin ise tamamını kaybetti.  

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