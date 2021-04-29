Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, ligde son 2 maçta olduğu gibi Konyaspor maçında da ilk 11'de başladı.



22 yaşındaki futbolcu, Göztepe karşısında hat-trick yaparak yıldızlaşmış, Antalyaspor karşısında da etkili oynamıştı. Ancak Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçında vasatı aşamadı.



Genç oyuncu maça sol kanatta başladı, ikinci yarıda ise sağa geçti.



Başarılı oyuncu, hücumda varlık gösteremezken girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü, 3 hava topu mücadelesinin ise tamamını kaybetti.



