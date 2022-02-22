Kerem Aktürkoğlu: "Bu galibiyet taraftarımıza gelsin"

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Göztepe'yi mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Bu galibiyet taraftarımıza gelsin'
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22 Şubat 2022 00:42
Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup ettiği maçın ardında Kerem Aktürkoğlu bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın genç yıldızı takım olarak zor zamanlardan geçtiklerini belirtti.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Yoğun duygular yaşadığımız zor zamanlardan geçiyoruz." dedi.

Genç oyuncu ayrıca, "Çok önemli çok değerli bir 3 puan. Bu galibiyet bizleri sonuna kadar destekleyen müthiş taraftarımıza gelsin." ifadelerini kullandı.

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