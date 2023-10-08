Kerem Aktürkoğlu beklentilerin altında kaldı

Galatasaray'da Manchester United karşısında gol atan ve skora katkı yapan Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor mücadelesinde ise beklentilerin altında kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu beklentilerin altında kaldı
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08 Ekim 2023 10:24
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, uzun bir aranın ardından Manchester United karşısında fileleri sallandırmış ve skora katkı yapmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde ise beklentilerin altında kaldı.

Yoğun maç temposunun da etkisiyle üst düzey bir performans ortaya koyamayan Kerem, sahada kaldığı süre içerisinde girdiği fırsatları ise değerlendiremedi. 

 

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