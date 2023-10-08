Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, uzun bir aranın ardından Manchester United karşısında fileleri sallandırmış ve skora katkı yapmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde ise beklentilerin altında kaldı.
Yoğun maç temposunun da etkisiyle üst düzey bir performans ortaya koyamayan Kerem, sahada kaldığı süre içerisinde girdiği fırsatları ise değerlendiremedi.
Yoğun maç temposunun da etkisiyle üst düzey bir performans ortaya koyamayan Kerem, sahada kaldığı süre içerisinde girdiği fırsatları ise değerlendiremedi.