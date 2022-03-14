Kerem Aktürkoğlu: "Barcelona'ya gerekeni yapacağız"

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Barcelona'ya gerekeni yapacağız'
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14 Mart 2022 22:17
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisinde takımının 2 golünü de atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonu konuştu.

Kerem, "Benim için anlamlı bir gün oldu. Gollerimden çok kazanmamız önemliydi. Barcelona ile zorlu maç oynadık. Uzun bir yolculuk yaptık. taraftarımıza kendimizi affettirmemiz lazımdı. Bu yeterli değil ama bu maç önemliydi. Barcelona maçını unuttuk ve kazandık." dedi.

Genç futbolcu, ayrıca, "Hakkımda söylenen şeyler çok güzel ama ben maçlara odaklanıyorum. Bir sonraki maça hazırlanıyorum. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Barcelona maçına da değinen Kerem, "Perşembe günü taraftarlarla birlikte Barcelona'ya gerekeni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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