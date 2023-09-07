Kerem Aktürkoğlu: 'Avrupa Şampiyonası'nı çok istiyoruz'

A Milli Takım'ın Ermenistan ile oynayacağı maç öncesinde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.



"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI ÇOK İSTİYORUZ"



Ermenistan ile oynanan ilk maçın zorlu bir mücadeleyle geçtiğini ifade eden Aktürkoğlu, "İlk maçta gerçekten zorlu bir mücadele oldu ama kazanmasını bildik. Ermenistan'ın aksine tahmin edilenin aksine grupta gayet iyi performans sergileyen, güzel futbol oynayan bir takım ve grupta ikinci sıradalar. İlk maçta ben gol attım. Bana nasip oldu ama önemli olan golden sonraki sevincimiz. Birlikte kazandık, birlikte sevindik. Bunu sahaya yansıttık. Zorlu maçlardan galibiyetle ayrılmak hele böyle önemli maçlarda, Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek olan maçlarda galibiyet alabilmek önemliydi. Bizde galibiyet aldık yarında güzel bir futbol oynayarak taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz" dedi.



"TARAFTARIMIZA GALİBİYETİ ARMAĞAN EDECEĞİZ"



Ermenistan ile oynanacak karşılaşmayı grup finali olarak görüp görmediğini sorulması üzerine Aktürkoğlu, "Aslında jenerasyon olarak hem istek hem de kalite olarak gruptan çıkmayı hak eden bir ekibiz. Çok kaliteli ve çok iyi insanlardan, çok kaliteli insanlardan oluşan bir ekibiz. Kendi aramızda oturduğumuzda sürekli konuşuruz. Tabi ki hayallerimiz var. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi elbette çok istiyoruz. Ermenistan'ın tabi ki fikstürü çok daha zor ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Hiçbir maç kolay değil. Hele böyle maçlar. Biz bu maçın bilincindeyiz. Ne kadar zor olabileceğinin bilincindeyiz ama o kaliteye sahibi, o maçlardan galibiyetle çıkabilecek, kaliteye sahibiz. Yarın ki maçta da inşallah gülen taraf biz olacağız. Taraftarımıza galibiyeti armağan edeceğiz" cevabını verdi.



"ESKİŞEHİR TAKIM BİR FUTBOL ŞEHRİ"



Kerem Aktürkoğlu, maçlarının Anadolu'nun farklı şehirlerinde oynanması nedeniyle farklı atmosferlerle çok coşkulu, çok güzel maçların yaşandığını söyledi. Bu uygulamadan memnun olduklarını dile getiren Aktürkoğlu, "Eskişehir tam bir futbol şehri aslında. Geçmişte Süper Lig zamanlarında inanılmaz atmosferlere sahip oluyordu. Milli takım geldiğinde o zamanlar ben yoktum ama çok güzel çok coşkulu maçlar oluyordu. Ülkece taraftarlarımız futbolu seviyor. Her gittiğimiz milli takım kamplarında şehirler farketmezsizin coşku çok fazla oluyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Saha da daha fazla coşkulu oluyoruz. Son Galler maçı da bunun örneği. Sıkıntı çektiğimiz zamanlarda taraftarımızın coşkusuyla, isteğiyle ki bizde o isteği sahaya yansıttık ve galibiyeti aldık. İçerde oynadığımız maçların gayet güzel geçtiğine inanıyoruz, taraftarımızla birlikte. Yarında çok güzel maç olacağına inanıyoruz. Eskişehir taraftarı da bizim yanımızda olacaktır" ifadelerini kullandı.



"İYİ BİR OYUN GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUM"



Kadrodaki eksiklerin sorması üzerine ise Kerem Aktürkoğlu şunları söyledi:



"Milli takım olarak gayet geniş bir havuza sahibiz. Tabi ki eksikler olabilir ama buraya gelen futbolcular kendi kalitesini göstermiş, yapacaklarını, yapabileceklerini göstermiştir. O yüzden ben eksiklerin olduğunu kabul ediyorum. Bunların sıkıntı yaratabileceğini kabul ediyorum ama kıyas yapmaktan ziyade bence şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yarın hücum anlamında kim oynayacak bilmiyorum genç olarak Bertuğ var, Barış var herhangi bir olabilir. Bence bunlar eksik değildir, bence tam tersi bir kalitedir. Buradalarsa bazı şeyleri başarmışlar demektir. Bence yarın destek olduğumuz zaman onlarında iyi bir oyun göstereceğine inanıyorum"



"ICARDI İLE BİRLİKTE OYNAMAK, ÇOK BÜYÜK BİR AYRICALIK"



Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da birlikte oynadıkları Icardi'den örnek vererek, "Icardi ile birlikte oynamak çok büyük bir artı, çok büyük bir ayrıcalık. Çok kaliteli bir oyuncu. Öyle farklı tarzda oyuncularla oynadığınız zaman, oyununuzu farklı bir boyuta geçirmek zorundasınız. Senden beklenilenin aksine farklı bir oyun oynamak zorundasın. Icardi ile farklı bir uyum sergiledik. Milli takım tarafından farklı oyuncular, farklı tipte oyuncu tarımız var. Burada olan herkes o kaliteye sahiptir. Yarın ki maçta da oynayacak olan kimse o bilinçle sahaya çıkacak. Kimin oynadığı değil, kazanmamız önemli, Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz önemli. Yarın ki maçta bundan ibaret olacak" şeklinde konuştu.