Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldığı yönünde çıkan haberler üzerine sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun 2026 yılına kadar tecili olduğu belirtildi.



İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI



"Bugün sosyal medya üzerinden yayılan ve dedikodu temeline dayanan bir haber üzerine kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur.



Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır.



Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla"



