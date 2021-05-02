Kerem Aktürkoğlu: "3 final maçına çıkacağız"

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: '3 final maçına çıkacağız'
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02 Mayıs 2021 22:36
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Çok zor maçtı. Nem çok fazla, hava sıcak. Genellikle top bizdeydi. Bu hava şartlarına rağmen çok güzel mücadele ettik. Poizsyonlar var. Daha farklı olabilirdi. 3 maç var. Her maç final. 3 maçı kazanıp sonuçlara bakacağız artık."

"3 maç var. 3'ü de final. Haftaya bir derbi var. Havası daha farklı. Ciddi bir maç olacak. Her maça nasıl hazırlanıyorsak, öyle hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra sonuçları bekleyeceğiz."



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