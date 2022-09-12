Kerem, 118 gün sonra gol attı

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 118 gün sonra gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kerem, 118 gün sonra gol attı
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12 Eylül 2022 00:25
Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 118 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde son golünü geçen sezonun 37. haftasında 16 Mayıs'ta yapılan Adana Demirspor mücadelesinde kaydeden Kerem, 6 lig maçı ve 118 günün ardından fileleri havalandırdı.

Kerem, 69. dakikada takımının kendisinin 2, takımının da 3. golünü atarak farkı artıran isim oldu.

Maç sonu "üçlü" tezahüratı Kerem'den

Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Oyuncular takım halinde misafir tribünü önüne giderek galibiyeti kutladı. Mücadelede 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu'na tezahüratlar yapan taraftarlar, genç futbolcunun "üçlü" tezahüratını yaptırmasını istedi.

Son dönemde eleştirilen Kerem, taraftarının isteğini kırmayarak tezahüratı yaptırdı.

Taraftarlar, yapılan transferlerin ardından Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a da tezahüratlarla destek verdi.

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