Kerber, Tokyo 2020'ye katılamayacak

Alman tenisçi Angelique Kerber, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacağını duyurdu.

Kerber, Tokyo 2020'ye katılamayacak
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Alman tenisçi Angelique Kerber, yorgun olduğu gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacağını duyurdu.

Kerber, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, tek kadınlar yarı finalinde veda ettiği Wimbledon tenis turnuvası sonrasında dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek," Almanya'yı Londra 2012 ve Rio 2016'da temsil etmek, kariyerimin en önemli anıları arasında yer alıyor. Son haftalarda yaşadığım yorgunluk nedeniyle olimpiyatlara bu kez katılamayacak olmaktan büyük hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Avustralya, Wimbledon ve ABD Açık şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki Kerber, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise tek kadınlarda gümüş madalya elde etmişti.

İsviçreli Roger Federer dizindeki sakatlık nedeniyle, Büyük Britanyalı tenisçiler Johanna Konta ile Daniel Evans ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaları nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alamayacağını hafta içinde duyurmuştu.

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