Kepek için doğal çözümler nelerdir, kepek nasıl geçer?

Kepek nasıl gider?

Kepek! Çevrenizde en az bir kişide var olan bu sorun sürekli hale geldiğinde gerçek bir eziyete dönüşüyor. Sürekli hale geldiğinde ne demek diye soranlarınız olabilir. Bir cilt hastalığı olan kepek bazı kişilerde mevsimsel ya da dönemsel sebeplerden kaynaklanıp kısa bir süre sonra düzelebiliyor. Ancak kapak sorunu hiç geçmeyenler, kepek nasıl geçer diye çok yol denemişlerdir.Daha önce de söylediğimiz gibi kepek bir cilt rahatsızlığıdır. En kısa tabirle başınızdaki ölü derilerin dökülmesinden kaynaklanan kepek saçlarınızın arasından görünmeye başladığı aman çok hoş olmayan bir görünüme sebep olur. Saçın kirli ya da temiz olmasıyla ilgisi olmayan kepek, dışarıdan kirli bir görünüme sahiptir. Bunun yanı sıra sağlık açısından da ciddi bir sorundur.Kepek görünüm kadar sağlık açısından da oldukça sıkıntılı bir rahatsızlıktır. Kepekli saçlarda meydana gelen sorunlar:*Dökülme*Kaşınma*Deride kızarıklık*Saçların incelmesiBu sorunlar karşısında piyasada satılan kepek şampuanları yetersiz kalabilir. Böyle durumlarda öncelikli tavsiyemiz bir dermatologa gitmeniz. Daha sonra kimyasallar yerine evde hazırlayabileceğiniz doğal karışımlarla çözüm aramanız…Kepek için üretilen şampuanları kullanmak istemeyip, doğal yöntemlerle çare arayanlar için birkaç tavsiyemiz var. İşte kepek için doğal yöntemler:Saçlarınızı şampuanlamadan önce 2 kaşık sirkeyi dilerseniz spreyli bir şişe yardımıyla saçlarınıza sürün. Saçlarınıza masaj yaparak beklediğiniz 10 dakikanın sonunda durulayarak daha sonra şampuanlayabilirsiniz.Sirkenin bir diğer yöntemi de şampuanın ardından 2 bardak soğuk suya 1 fincan elma sirkesi ekleyerek durulama suyu yapmanızdır.Saçlarınızın gürlüğüne göre 2-3 aspirini ezip toz haline getirin. Kullandığınız şampuana ekleyin. Şampuanladığınız saçınızı 3-4 dakika bu şekilde bekletin ve durulayın.Tuzun var olan kepeği dökücü bir etkisi vardır. Yıkamadan önce sofra tuzunu saçınıza döküp biraz masaj yaparsanız kafanızdaki kepeklerin dökülmesini sağlayacaktır.Ağız gargarası birçok şeye olduğu gibi saçtaki kepeğe de iyi gelir. Yıkadığınız saçlarınızı ağız gargarasıyla bir kere durulayıp daha sonra duru su ile tekrar durulayabilirsiniz.Karbonat ya da kabartma tozu kepek için en yaygın bilinen çözümlerden biridir. Önce saçlarınızı ıslatın ve bir paket veya bir avuç kabartma tozunu saç derinize dökün ve iyice ovalayın. Daha sonra durulayın. Bunu saçlarınızı yıkamadan önce haftada 3 kez yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta bu yöntemi yaptığınızda saçlarınızı yıkarken şampuan kullanmamanız gerektiğidir. Önce saçlarınızda kuruluk göreceksiniz. Daha sonra saçlarınız doğal bir yağ üretecektir ve yumuşaklığını geri kazanacaktır.Yeniden hatırlatmamız gereken nokta ise bu yöntemlere karşı cildinizin alerjik bir tepki verme ihtimaline karşı önce bir uzmanla görüşmenizdir.