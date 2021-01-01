Keon Johnson, 2021 NBA Draftı'na katılıyor!

Tennessee Üniversitesi birinci sınıf guardı Keon Johnson, 2021 NBA Draftı'na gireceğini duyurdu.



ESPN, lotarya seçimi olacağı öngörülen Johnson'ın bir sonraki Draft'ta altıncı sırada seçileceğini tahmin ediyor.



Johnson, NBA Draftı'na girme planını şu şekilde dile getirdi:



"NBA her zaman hedefim olmuştur, ancak bu kadar erken olmasını asla beklemiyordum. Hangi sıradan seçileceğim gerçekten umurumda değil. Sadece uyumlu olacağım bir organizasyonda yer almak istiyorum. Gelişmeye devam edebileceğim ve rahat olabileceğim bir yerde."



19 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Volunteers ekibi ile maç başına 11.3 sayı, 3.5 ribaund, 2.5 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı. Lise son sınıfta geçirdiği menisküs sakatlığının ardından Tennessee'deki ilk 11 maçının 10'una benchten katılmış olan Johnson, Ocak ayında ekibinin ilk beş kadrosunda kalıcı bir yer edinerek, Güneydoğu Konferansı'nda dördüncü olmasına ve konferans turnuvasının yarı finallerine ulaşmasına yardımcı olmuştu.



Johnson ayrıca, bu sezon Güneydoğu Konferansı'nda 'All-Freshman' (İlk kolej yılındaki en iyi oyuncular) beşine seçilmişti.



