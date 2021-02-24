Kenya, yarışçılarının Tanzanya'daki maratona katılmasını yasakladı

İSTANBUL (AA) - Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaması nedeniyle Tanzanya'da düzenlenecek maratona yarışçı göndermeyeceğini açıkladı.
Kenya Atletizm Federasyonunun yaptığı yazılı açıklamada, "Sporcularımızın, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 Tanzanya Kilimanjaro Maratonu'na katılmalarına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Tanzanya'nın yeterince Kovid-19 tedbiri almadığına dikkati çeken açıklamada, vatandaşlara maratona katılmaması tavsiyesinde bulunuldu.
Maraton organizatörleri ise gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.
Dünya genelinden yaklaşık 9 bin atletin katılmasının planlandığı maraton cumartesi düzenlenecek.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye etmişti.
Kenya Atletizm Federasyonunun yaptığı yazılı açıklamada, "Sporcularımızın, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 Tanzanya Kilimanjaro Maratonu'na katılmalarına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Tanzanya'nın yeterince Kovid-19 tedbiri almadığına dikkati çeken açıklamada, vatandaşlara maratona katılmaması tavsiyesinde bulunuldu.
Maraton organizatörleri ise gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.
Dünya genelinden yaklaşık 9 bin atletin katılmasının planlandığı maraton cumartesi düzenlenecek.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye etmişti.