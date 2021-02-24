Kenya, yarışçılarının Tanzanya'daki maratona katılmasını yasakladı

Kenya Atletizm Federasyonu: "Sporcularımızın, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 Tanzanya Kilimanjaro Maratonu'na katılmalarına izin vermeyeceğiz"

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kenya, yarışçılarının Tanzanya'daki maratona katılmasını yasakladı
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24 Şubat 2021 23:30
İSTANBUL (AA) - Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaması nedeniyle Tanzanya'da düzenlenecek maratona yarışçı göndermeyeceğini açıkladı.

Kenya Atletizm Federasyonunun yaptığı yazılı açıklamada, "Sporcularımızın, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 Tanzanya Kilimanjaro Maratonu'na katılmalarına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Tanzanya'nın yeterince Kovid-19 tedbiri almadığına dikkati çeken açıklamada, vatandaşlara maratona katılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Maraton organizatörleri ise gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Dünya genelinden yaklaşık 9 bin atletin katılmasının planlandığı maraton cumartesi düzenlenecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye etmişti.



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