Kenya, yarışçılarının Tanzanya'daki maratona katılmasını yasakladı

İSTANBUL (AA) - Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaması nedeniyle Tanzanya'da düzenlenecek maratona yarışçı göndermeyeceğini açıkladı.



Kenya Atletizm Federasyonunun yaptığı yazılı açıklamada, "Sporcularımızın, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 Tanzanya Kilimanjaro Maratonu'na katılmalarına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.



Tanzanya'nın yeterince Kovid-19 tedbiri almadığına dikkati çeken açıklamada, vatandaşlara maratona katılmaması tavsiyesinde bulunuldu.



Maraton organizatörleri ise gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.



Dünya genelinden yaklaşık 9 bin atletin katılmasının planlandığı maraton cumartesi düzenlenecek.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.



Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye etmişti.



