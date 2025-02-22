Keny Arroyo, siftahı yaptı!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Arroyo, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı. Genç futbolcu, 76. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna dahil olarak sahadaki yerini aldı.
19 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşılaşmasında yedek kulübesinde beklemişti. Öte yandan, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcusu Elan Ricardo, yine kulübede kaldı ve teknik ekip tarafından şans verilmedi.
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