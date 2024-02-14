'Kent'im ettim 'Kent'im buldum

'de, uzlaşmaz tavrının bedelini futboldan uzak kalarak ödeyecek...Joshua King'in sık sık sakatlanması nedeniyle ara transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Partizan forması giyen Matheus Saldanha ile anlaşmaya varmış; kulübüyle de el sıkışmıştı.Ancak Ryan Kent'in inatçı tavrı bu transferin gerçekleşmesine mani oldu. Yönetim, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Kent'ten, kendisine kulüp bulmasını istedi. İngiliz kanat oyuncusu ise takımda kalmak için diretti. Bu yüzden Saldanha kadroya katılmadı.Takımdan ayrılmayan Kent, uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle Süper Lig'deki 14 kişilik yabancı listesine dahil edilmedi. 27 yaşındaki futbolcu, lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev yapamayacak. Sadece Konferans Ligi'nde teknik heyetin kararı doğrultusunda oynama şansı yakalayacak.Fenerbahçe'nin sezon başında Rangers'tan bedelsiz transfer ettiği Ryan Kent, sarı-lacivertli formayla toplamda 16 maçta 639 dakika sahada kalırken bu müsabakalarda 1 gol atıp 2 asist yaptı.