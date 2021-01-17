Kenny Lala'dan Galatasaray'a iyi haber

Galatasaray, yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastanede tedavisi süren sağ beki Omar Elabdellaoui'nin her şeyden öncelikli şekilde sağlığına kavuşmasını dört gözle bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, sağ bek pozisyonu için de transfer çalışmalarına başlarken gündeme gelen isim Strasbourg'un yıldız oyuncularından Kenny Lala olmuştu.



Fransa Ligue 1'de performansıyla öne çıkan sağ bek oyuncularından Kenny Lala'nın Strasbourg ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Oyuncunun transferi adına en büyük aday Marsilya olarak gösteriliyordu fakat devre arasında Fiorentina'dan Pol Lirola'yı kiralayan Marsilya'nın Lala transferinden vazgeçtiği belirtiliyor.



Bu sezon Strasbourg formasıyla Fransa Ligue 1'de 19 maça çıkan Lala; 3 gol, 1 asistlik katkı sağlarken sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun yeni adresi noktasında Galatasaray, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'in isimleri öne çıkıyor.



