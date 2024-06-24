Golden State Warriors'ın asistan koçu Kenny Atkinson'ın, Cleveland Cavaliers'ın yeni başantrenör adayları arasında "ivme kazandığı" iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, başlangıçta James Borrego'nun Cavaliers'teki koçluk görevine getirilecek favori isim olarak görülmesine rağmen, Atkinson'ın "ivme kazandığını" bildirdi.



Stein, Minnesota Timberwolves asistanı Micah Nori'nin de görev için çekişme içinde olduğunu açıkladı.



Stein ayrıca, Cavs'in koç seçiminin, takımın Monty Williams ile yollarını ayırmasının ardından Detroit Pistons'ın başantrenör arayışı üzerinde "doğrudan etki yaratacağını" da sözlerine ekledi.



Cavs'in bir önceki başantrenörü, takımın playoffların ikinci turunda Boston Celtics'e elenmesi sonrası görevden aldığı JB Bickerstaff'ti.





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