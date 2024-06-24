Kenny Atkinson, Cavaliers'ın yeni koçu oldu!

Cleveland Cavaliers'ın, Kenny Atkinson'ı yeni başantrenörü olarak işe aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kenny Atkinson, Cavaliers'ın yeni koçu oldu!
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24 Haziran 2024 18:07
Cleveland Cavaliers'ın, Kenny Atkinson'ı yeni başantrenörü olarak işe aldığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Cavaliers ekibinin Atkinson ile yeni koçu olması üzerine bir kontrat üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Atkinson, New Orleans Pelicans'ın asistan koçu James Borrego ile birlikte mevzubahis görev için son iki adaydan biri konumundaydı.

Borrego'nun hem Cavaliers, hem de Los Angeles Lakers'taki koçluk pozisyonu için adaylar arasından çekilmesiyle, Detroit Pistons'taki boş pozisyon için öne çıkan bir aday haline gelmesi bekleniyor.

Atkinson, 2021 sezonundan bu yana Golden State Warriors'ta yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu ve 2020'de görevden alınana kadar Brooklyn Nets'in başantrenörlük görevini üstlenmişti.

Atkinson daha önce Nets ekibinin başındayken, mevcut Cavaliers oyuncuları Jarrett Allen ve Caris LeVert'e koçluk yapmıştı.

Cleveland ekibinin, Atkinson'ın ünlü oyuncu geliştirme programının özellikle Evan Mobley üzerindeki etkisinin yüksek olabileceğine dair inancının yüksek olduğu öne sürüldü.

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