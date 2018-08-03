Chelsea'nin Nijeryalı stoperi'nun menajeri, üç büyüklerle görüşüyor. Londra ekibinin yeni hocası Sarri, genç stoperi kadrosunda düşünmediğini oyuncuya iletti.Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Omeruo, Türkiye'ye dönmek istiyor. 23'lük stoperin Beşiktaş'ta oynamak istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Chelsea ile uygun bir rakama anlaşma sağlayabilirse bu transfer bitirilecek.Ligi yakından tanıyan Nijeryalı stoper, Kasımpaşa'da oldukça beğenilmişti. F.Bahçe ve G.Saray'ın yanı sıra Göztepe'nin de oyuncuya ilgisi söz konusu. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın Omeruo konusunda aceleci olmadığı belirtildi.Pepe-Vida ikilisinden birinin gitmesi halinde yine bu oyuncular kalitesinde transfer olacak. Bu bölgeye daha önce Enzo Roco takviyesi yapılmıştı.