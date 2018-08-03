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Kenneth Omeruo için üç büyükler iddiası

Eski Kasımpaşalı Omeruo, üç büyüklerin gündemine geldi. Tapusu Chelsea'de olan Nijeryalı stoperin gönlü Beşiktaş'tan yana.

Kaynak: Akşam
Kenneth Omeruo için üç büyükler iddiası
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03 Ağustos 2018 09:45
Chelsea'nin Nijeryalı stoperi Kenneth Omeruo'nun menajeri, üç büyüklerle görüşüyor. Londra ekibinin yeni hocası Sarri, genç stoperi kadrosunda düşünmediğini oyuncuya iletti.

Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Omeruo, Türkiye'ye dönmek istiyor. 23'lük stoperin Beşiktaş'ta oynamak istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Chelsea ile uygun bir rakama anlaşma sağlayabilirse bu transfer bitirilecek.

Ligi yakından tanıyan Nijeryalı stoper, Kasımpaşa'da oldukça beğenilmişti. F.Bahçe ve G.Saray'ın yanı sıra Göztepe'nin de oyuncuya ilgisi söz konusu. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın Omeruo konusunda aceleci olmadığı belirtildi.

Pepe-Vida ikilisinden birinin gitmesi halinde yine bu oyuncular kalitesinde transfer olacak. Bu bölgeye daha önce Enzo Roco takviyesi yapılmıştı.

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