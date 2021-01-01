Kendrick Nunn, 2-3 hafta daha yok!

Los Angeles Lakers oyuncusu Kendrick Nunn'ın sağ dizindeki sakatlık nedeniyle 2-3 hafta daha parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Nunn, Golden State Warriors'a karşı oynanmış olan sezonun ilk maçını kaçırmış ve MR çektirmişti. Tıbbi testler, Nunn'ın dizinde bir kemik çürüğü olduğunu ortaya çıkarmıştı.



Bu nedenle Lakers, Nunn'ın durumunu iki ila üç hafta içinde yeniden değerlendirecek.



Lakers, bu gece Phoenix Suns'a karşı oynanacak maçta toplam dört oyuncusundan (Nunn, Wayne Ellington, Trevor Ariza ve Talen Horton-Tucker) yoksun olacak.



