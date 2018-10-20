Kendrick Lamar'dan, Lakers'a motivasyon ziyareti

Los Angeles Lakers oyuncuları, Portland Trail Blazers'a karşı sezonun ilk maçını kaybettikten sonraki gün, antrenman tesisindeki film odasında toplandı ve ünlü rap sanatçısı Kendrick Lamar'ın fedakarlık, hazırlanma ve olumsuzluklar hakkında konuşmasını dinledi.Müzik için Pulitzer kazanan ilk rapçi olan Kendrick Lamar, Lakers'la birlikte "Genius Serileri" kapsamında takım tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. "Genius serisi", genel menajer Rob Pelinka'nın geçtiğimiz yıl, ekibin farklı sektörlerdeki en başarılı insanlardan bazılarını sezon boyunca takımla konuşmaya davet etmesiyle başlamıştı.Önceki sezon Lakers, aktör Dwayne "The Rock" Johnson, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Hollywood'un ünlü yapımcı ve işadamı Jeffrey Katzenberg ve Olimpiyat ve dünya şampiyonu koşucu Allyson Felix gibi isimleri, başarılarının sırlarını paylaşması için ağırlamıştı.Lamar'ın geçen sene takımla konuşması isteniyordu, ancak bir program çatışması bu randevuyu geçtiğimiz güne kadar ertelemiş oldu.