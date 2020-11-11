Kendisini yere atan Ribery'e para cezası

Parma maçında bir pozisyonda kendisini yere atarak sarı kart gören Franck Ribery, ligin disiplin komitesi tarafından bu hareketi nedeniyle 2000€ para cezası aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kendisini yere atan Ribery'e para cezası
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11 Kasım 2020 02:16
Kariyerini Fiorentina'da sürdüren Franck Ribery, ligin Disiplin Komitesi tarafından maç içinde kendisini yere attığı için para cezası aldı.

Yapılan açıklamada Ribery'nin Serie A'nın 7. haftasında oynanan Parma maçında rakip ceza sahasında kendisini yere attığının belirlenmesi üzerine para cezası aldığı duyuruldu. Cezanın bedelinin ise 2000 euro olduğu ifade edildi. Öte yandan aynı cezayı Crotone'dan Milos Vulic'in de aldığı belirtildi.

Bayern Münih ile sözleşmesi bittikten sonra geçen sezon Fiorentina'ya transfer olan Franck Ribery, İtalya'daki ilk yılında 21 maçta 3 gol 3 asist kaydetmiş, bu sezon ise çıktığı 6 resmi maçta 2 asist katkısı yapmıştı.

Pozisyon anı:





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