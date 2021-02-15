Antalyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor ile 2021'de yenilmeyen iki takımdan biri. [3 galibiyet, 6 beraberlik]

Antalyaspor, Hatayspor'a 6-0 yenildikten sonra çıktığı 11 maçta yenilmedi. 🔥



⭕0-0 Galatasaray

✅3-1 Karagümrük

✅1-0 Göztepe

✅3-0 Bursaspor

⭕1-1 Trabzonspor

⭕0-0 Konyaspor

✅1-0 Gençlerbirliği

⭕1-1 Beşiktaş

⭕1-1 Denizlispor

✅1-0 Sivasspor

⭕1-1 Yeni Malatya pic.twitter.com/4iy8cw2lDy



— Sporx (@sporx) February 15, 2021

Dever Orgill: "Kariyerimde ilk kez kendi kaleme gol attım. Ligdeki ilk golümü attığım maçta bunun olması da şanssızlık oldu." pic.twitter.com/suDCKb1aoi



— Sporx (@sporx) February 15, 2021

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış müsabakasında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.Karşılaşmanın kaderini belirleyen oyuncu Dever Orgill oldu. 6. dakikada Antalyaspor'u öne geçiren Jamaikalı oyuncu, 12. dakikada da kendi kalesine attığı golle 1-1'lik skoru getirdi ve mücadele bu sonuçla noktalandı.Son 9 maçını kaybetmeyen ve son 6 maçın 5'inden beraberlikle ayrılan Antalyaspor, bu sonuçla puanını 32 yaptı. 5 maçtır kazanamayan ve son 3 maçından eşitlikle ayrılan Yeni Malatyaspor da 30 puana yükseldi.Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor evinde Konyaspor'u konuk edecek.Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkarak, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i yakaladı.Süper Lig'de şu ana kadar 163 kez gol sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor'un 37 yaşındaki deneyimli forveti, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıktı.Antalya deplasmanında takımının ilk 11'inde sahaya çıkan Umut, Süper Lig tarihinin 503 maçla "en çok forma giyen oyuncu"su Oğuz Çetin'in bu unvanını paylaştı.Ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut Bulut, "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde en çok forma giyen oyuncu listesinde, zirvenin tek sahibi olmaya doğru ilerliyor.2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla bu sezon 25. haftaya kadar Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol kaydetti.5. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Nuri Şahin'in pas verdiği Orgill'in ceza sahasından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-0.12. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Yeni Malatyaspor'un kazandığı korner atışında, sol köşe gönderinden yapılan ortaya yükselen Orgill, ters kafa şutuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.51. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.78. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.90+1. dakikada Nuri Şahin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Abdulsamed Damlu gole izin vermedi.90+3. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert topu ceza sahası içine gönderdi, yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.AntalyaSerkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil ÇetinBoffin, Bünyamin Balcı, Naldo (Dk. 82 Veysel Sarı), Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 66 Sam), Fredy, Amilton (Dk. 75 Serdar Gürler), Orgill (Dk. 66 Podolski)Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe (Dk. 65 Karim Hafez), Ahmed Ildız (Dk. 46 Fofana), Acquah, Zeki Yavru (Dk. 88 Mallan), Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Mustafa Eskihellaç) , Umut Bulut (Dk. 46 Tetteh)Dk. 6 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 12 Orgill (Kendi kalesine) (Yeni Malatyaspor)Dk. 40 Umut Bulut, Dk. 55 Acquah, Dk. 90+2 Fofana (Yeni Malatyaspor)