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Kendini yere atıp kırmızı kart gören 10 futbolcu



Hakemi aldatmak isterken kırmızı kart görüp takımlarını yakan 10 ilginç futbolcu karşınızda...

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