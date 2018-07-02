Kendini Michael Jordan sanan liseli

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Liseliler kendi aralarında eğlenmeyi gerçekten biliyor.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon öncesinde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Transferi anlatan Güneş, Alvaro Negredo'nun yeni sezonda takımda olmayacağını söyledi.UEFA yetkililerinin geçen hafta Nyon'da Fenerbahçe Yönetimi ile Finansal Fair Play konusunda gerçekleştirdiği toplantıda, "Bu sezon mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne kalmaya bakın. Avrupa Ligi sizin için tatmin edici olmaz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Galatasaray Bafetimbi Gomis için aracılar vasıtasıyla gelen 4.5 milyon euroluk teklifi düşük bularak geri çevirdi. Cim-Bom, Fransız golcü için Çin'den gelen teklifi, Beşiktaşlı Tosic'i örnek göstererek kabul etmedi. Sarı-kırmızılılar, "Gomis gol kralı olmuş ve çok iyi bir sezon geçirmiş. Tosic için 5 milyon euro ödenirken, Gomis'e yapılan bu teklifi kabul edemeyiz" ifadesini kullandılar.