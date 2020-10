Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kendi sıkletinde altın madalyanın en büyük favorisi olduğunu söyledi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota müsabakalarına hazırlanan 51 kilodaki Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



2019 yılının kendisi için çok iyi geçtiğini ancak 2020 hedeflerini pandemi nedeniyle 1 yıl ertelemek zorunda kaldığını vurgulayan başarılı boksör, "Şu an kendimi sıkletimde olimpiyat şampiyonu olarak görebiliyorum. Şu anki formumla olimpiyatta altın madalyanın en büyük adayıyım. İnsanlar yanlış anlamasın, bu duruma yüksek egoyla yaklaşmıyorum. Kendimi biliyorum, geçen sene yaşadığım başarılardaki performansımdan daha iyi durumdayım. Ekstra bir durum olmazsa ben bunu başarabilirim." ifadelerini kullandı.



Dünya Şampiyonası'nda finalde mücadele ettiğini hatırlatan Buse Naz, "Olimpiyat başarısı çok önemli ama dünya şampiyonasında ikinci olan biri olarak stresim azalıyor. Dünya şampiyonasında bunu başardıysam olimpiyatta da yapabilirim. Şu an kilomda Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sıradayım. Güzel şeyler olacağına inanıyorum, umutluyum." diye konuştu.



- "Hedef sadece kota almak değil seribaşı olmak"



Buse Naz Çakıroğlu, pandemi nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da yarıda kalan Avrupa kota müsabakalarında şampiyonluğu elde ederek Tokyo'ya seribaşı olarak gitmek istediğini dile getirdi.



Kendi kilosunda elemelerde 6 kotanın verildiğini belirten milli boksör, "Benim olimpiyat kotasını almak için tek maçım kaldı. Ancak hedefim sadece bu değil, olimpiyatta seribaşı olabilmek için Avrupa elemelerinde şampiyonluğa ulaşmalıyım. Belaruslu rakibimi yenerek vizeyi alacağım ancak hedef sadece kota almak değil seribaşı olmak." ifadelerini kullandı.



- "Stres yok"



Buse Naz Çakıroğlu, formda bir dönemlerinde olimpiyatın ertelendiğini ancak bunu artık önemsemediklerini aktardı.



Pandeminin ilk dönemlerindeki belirsizliğin stres yaptığını anlatan milli boksör, "Tam olimpiyata yaklaşmışken vizeyi alamamak beni rahatsız etmişti. Ancak sonradan ertelemenin bir kayıp olduğunu düşünmemeye başladım. Yaş olarak genciz. Her yıl üstüne koyarak gelişiyoruz. Bu araya rağmen takımımız da çok güçlü döndü. Kamplar yapıyoruz ama ne durumda olduğumuzu hazırlık maçları gösterecek. Bulgaristan'da bir turnuvaya katılacağız. İngiliz boksörlerle de güzel bir kampımız oldu. Eski formumu yakalamak üzereyim." değerlendirmesinde bulundu.