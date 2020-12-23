Kendi transferine bahis oynadı, 10 hafta ceza aldı!

İngiltere Futbol Federasyonu, Atletico Madrid forması giyen Kieran Trippier'e 10 hafta ceza verildiğini açıkladı. 2019 yılında Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olan Trippier'in, kendi transferi üzerine bahis oynadığının tespit edildiğini duyurdu.



Tottenham'da geçirdiği 4 sezonun ardından sürpriz bir şekilde İspanya'ya giden Trippier'in, federasyonun bahis kurallarında suçlandığı 10 maddenin 6'sından suçlu bulunduğu da belirtildi.



Dünya çapında geçerli bir ceza aldığı belirtilen Trippier'in, 28 Şubat 2021'e kadar cezalı olduğu ve Atletico Madrid'in Chelsea ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacağı ilk maç dahil toplam 12 maç kaçıracağı bildirildi.



Kieran Trippier, 2019'da 22 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e gitmişti.



